Il Consiglio Federale conferma: la Serie A comincia il 19-20 settembre

La FIGC dà l’ok al calendario proposto dalla Lega, si finisce il 23 maggio. Riunite CAN A e CAN B

Il Consiglio Federale riunitosi oggi ha deciso di approvare il calendario proposto dalla Lega Serie A per la stagione 2020/21. Si parte il weekend del 19 e 20 settembre, mentre si finisce il 23 maggio.

Tra le decisioni adottate dal Consiglio, c’è anche la riunione di CAN A e CAN B: non ci saranno più distinzioni tra gli arbitri delle prime due categorie.