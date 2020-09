Repubblica: Lozano non avrebbe accettato il prestito ad una squadra qualsiasi

Il messicano è oramai a pieno titolo confermato nell’organico del Napoli per la prossima stagione complice anche la ritrovata intesa durante il ritiro

Lozano è stato oramai confermato a pieno titolo nell’organico del Napoli per la prossima stagione, ma come riporta Repubblica oggi, il messicano non avrebbe mai accettato di essere dato in prestito ad una piccola

Lozano si è integrato meglio nel gruppo e l’impressione è stata netta pure durante il ritiro a Castel di Sangro. La visita di Mino Raiola ha eliminato quasi subito le voci sul suo futuro: non avrebbe mai accettato il prestito ad una piccola e offerte importanti dopo un’annata negativa non ne sono arrivate. Lozano ci ha messo anche del suo e si è meritato la riconferma