Lozano contro familiari e amici: «Le comunicazioni sulla mia carriera valide se le faccio io o i miei agenti»

Su Instagram. «Le discussioni sulle mie attività professionali vengono svolte in una cerchia ristretta di collaboratori. Commenti di altri sono mere speculazioni»

L’attaccante del Napoli Hirving Lozano reagisce stizzito ad alcune dichiarazioni (probabilmente dei suoi familiari) circolate nelle scorse settimane e nei scorsi giorni sul suo presente e sul suo futuro. Lo fa tramite un lungo post su Instagram.

«Gli argomenti relativi alle mie attività professionali vengono discussi solo all’interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori, familiari e amici non partecipano. Nessuno, quindi, è a conoscenza di piani, impegni e attività; qualsiasi commento in merito è dunque da ritenersi privo di qualsivoglia certezza e deve essere considerato solo come una mera speculazione»