Repubblica: Genoa, situazione non grave, solo in tre hanno avuto un po’ di febbre

Prova ad abbassare i toni, o quanto meno le preoccupazioni l’edizione di Genova della Repubblica che precisa che i calciatori del Genoa, sebbene positivi al coronavirus sarebbero il larga parte asintomatici.

Nella mattinata di lunedì e su indicazione della ASL 3 tutti i tesserati sono stati sottoposti ad ulteriori tamponi che nella serata di ieri hanno dato come esito la positività di quattro componenti dello staff e altri 8 giocatori. Una situazione comunque non grave con solo due giocatori e un componente dello staff che hanno accusato un po’ di febbre mentre tutti gli altri risultano asintomatici. Questo però ha portato alla chiusura dei cancelli del Signorini con la ripresa di ieri che è stata annullata e con 20 tra dirigenti e dipendenti della sede, che è all’interno del centro sportivo, sottoposti a tamponi mentre il gruppo squadra sosterrà nuovi test nella giornata di oggi. E oggi si attendono novità sul rinvio della gara con il Torino, sempre più probabile, in programma sabato al Ferraris con inizio alle ore 18.