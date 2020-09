Petagna show: un gol e due assist in 25’, Napoli batte Pescara 4-0

L’attaccante rileva Osimhen che resta a secco, manda in porta Ciciretti e Mertens e poi segna allo scadere. Rete di Zielinski nel primo tempo

Il Napoli fa valere la categoria di differenza e batte anche il Pescara, nella penultima amichevole estiva. Tra soli due giorni, la squadra di Gennaro Gattuso sarà nuovamente in campo contro lo Sporting a Lisbona per un vero test di spessore europeo.

L’allenatore sceglie il 4-3-3 per cominciare la gara, mette Osimhen al centro del tridente, Rrahmani accanto a Koulibaly e Meret in porta. Il primo quarto d’ora è complesso, per gli azzurri, che giocano di più il pallone ma soffrono ad ogni offensiva del Pescara. Belloni prova i riflessi di Meret che si oppone coi piedi, Galano colpisce addirittura il palo.

Il Napoli si scuote, comincia a giocare. Demme si rende pericoloso in area, Politano subisce un contatto dubbio che l’arbitro Mirabella di Napoli (CAN D) non sanziona. È il preludio al gol di metà primo tempo, quando Zielinski triangola con l’ex Sassuolo, con due finte si libera di altrettanti avversari e batte Fiorillo. Nel finale di primo tempo, si pareggia il conto dei pali: lo colpisce Koulibaly con un tiro a volo da calcio d’angolo.

Tanti i cambi tra l’intervallo e inizio ripresa, con Osimhen e Demme che vengono risparmiati. Gattuso sperimenta il 4-2-3-1 per l’ultima mezzora, con Mertens dietro il nigeriano e con Insigne e Ciciretti sulle ali; Luperto inedito a centrocampo accanto al tedesco.

Entra Petagna (per Osimhen) e il Napoli chiude i conti. L’attaccante con i primi palloni toccati serve due assist per reti altrettanto facili, prima a Ciciretti e poi a Mertens. Perfetti i suoi movimenti in area e il gioco per i compagni, così tra il 71’ e il 74’ gli azzurri si portano sul 3-0. Il Pescara vive di poche fiammate, che passano per i piedi del solito Galano, ma i suoi compagni sono imprecisi e la gara di Ospina scorre serenamente.

Insigne per poco non sfiora la prodezza con il solito tiro a giro da fuori area, il neo acquisto pescarese Del Favero (scuola Juve) gli nega la gioia del gol con una gran parata all’incrocio. La gara si conclude nel modo più giusto: la rete di Petagna, che segna esattamente allo scadere dei due minuti di recupero girando di prima di sinistro il cross basso di Mario Rui.