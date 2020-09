Mihajlovic guarito dal coronavirus: negativo il secondo tampone

Sinisa Mihajlovic è guarito dal coronavirus. Lo ha comunicato il Bologna, con una nota sul proprio sito ufficiale, in cui si riporta che anche il secondo tampone a cui si è sottoposto l’allenatore ha dato esito negativo.

Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra.