Messi, finisce a schifio: il Barcellona denuncerà lui e il club che lo ingaggerà

Il padre del Pallone d’Oro è in Spagna: “Difficile che resti”. I tifosi protestano e invitano il giocatore a “metterci la faccia”

Sta finendo malissimo. L’addio di Messi al Barcellona si sta consumando come peggio non poteva, tra minacce di denunce e tifosi infuriati.

Jorge Messi è arrivato stamattina in Spagna per il primo faccia a faccia col club blaugrana. Ad una prima dichiarazione interlocutoria “non so niente…” ne è seguita – secondo i media spagnoli – una più sibillina: “difficile che resti”.