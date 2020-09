Mattino: sondaggio dell’Everton per Lozano, ma Gattuso alza il muro

Il messicano sta facendo passi da gigante e l’allenatore non vuole darlo via in questo momento

Secondo quanto scrive il Mattino, ci sarebbe stato un sondaggio dell’Everton per Hirving Lozano. Ma alla richiesta di informazioni, Gattuso avrebbe posto un veto alla cessione. Il messicano sta crescendo e l’allenatore, almeno per il momento, non se ne vuole privare.

“L’Everton ha chiesto notizie di Lozano ma Gattuso ha alzato un muro: il messicano sta facendo passi da gigante e non vuole darlo via. Ma è chiaro che su tutto e tutti ci sono i conti della società. Il saldo delle prossime operazioni di mercato, da qui al 5 ottobre, deve segnare almeno un + 70 milioni. E in più va ridimensionato il monte ingaggi”.