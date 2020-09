Mattino: Napoli, spunta la suggestione Witsel per il centrocampo

Il centrocampista del Borussia Dortmund piace a Giuntoli e Gattuso ma ha uno stipendio troppo alto: 7 milioni. Difficile che si riduca l’ingaggio

Al Napoli non dispiacerebbe Alex Witsel, per il centrocampo, scrive il Mattino. Che, però, la definisce solo una suggestione appetibile, dato l’alto stipendio del calciatore del Borussia Dortmund che difficilmente sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio per giocare in Serie A.

Queste le parole del quotidiano:

“Ma attenzione, perché nella lista dei cinque centrocampisti che piacciono a Giuntoli e a Gattuso spunta il nome di Axel Witsel, 31 anni, da due anni al Borussia Dortmund che ha pagato nel 2018 la clausola di 20 milioni al Tianjin Quanjian. Stipendio, però, troppo fuori dalla portata degli azzurri: più di 7 milioni. Difficile che per venire in serie A si riduca l’ingaggio. Dunque, solo una tentazione. Nulla di più. Ma a centrocampo”.