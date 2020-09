Mattino: il Napoli prepara nuova offerta di rinnovo (più alta) per Maksimovic e Hysaj

Il club alza la prima proposta, rifiutata dai due giocatori. Non vuole perderli a zero. Se dovessero dire ancora di no, il club li metterebbe entrambi sul mercato

Secondo quanto scrive il Mattino, il Napoli si prepara a presentare una nuova offerta a Maksimovic e Hysaj per il rinnovo. La prima è stata rifiutata perché considerata insufficiente, e il club si prepara ad alzare la posta. Non vuole perderli a costo zero, ma se dovesse riproporsi un rifiuto, andrebbero entrambi sul mercato.

“Il Napoli prepara una nuova offerta di rinnovo per Maksimovic e Hysaj, alzando chiaramente la prima proposta che è stata rifiutata. Il club non vuole perderli a zero, quindi dovessero ripetere i loro no al prolungamento, ecco che il club li metterebbe ufficialmente sul mercato. Gattuso li terrebbe anche così ma il Napoli non vuole ripetere le situazione di Mertens e Callejon. Situazioni anche queste che nel giro di pochi giorni vedranno una risposta.