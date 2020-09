Marca: Reguilon al Manchester United per 25 milioni

L’esterno spagnolo interessava anche al Napoli. Il Real Madrid vuole tenere il controllo sul giocatore: probabile una clausola di recompra

Tra i ruoli da rinforzare, per il Napoli, c’era quello dell’esterno sinistro di difesa, vista l’imminente addio di Ghoulam. In questo senso, gli azzurri avevano pensato a Sergio Reguilon, difensore in prestito al Siviglia e di proprietà del Real Madrid.

Tuttavia, stando a quanto riporta Marca, il Manchester United avrebbe trovato l’accordo con gli spagnoli per il trasferimento del giocatore dietro il pagamento di 25 milioni di euro. Probabile l’inserimento di una clausola di recompra in favore del Real.