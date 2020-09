Maldini: “L’operazione di mercato più difficile è stata il rinnovo di Ibrahimovic”

A Sky Sport: “La Champions non è il nostro obiettivo dichiarato ma è il nostro obiettivo, abbiamo migliorato la rosa per provare a rientrare nelle prime quattro”

Il dirigente del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

“Il mercato è partito ieri, ma noi ci muoviamo da tempo, abbiamo iniziato a lavorare dopo la fine dello scorso campionato. L’operazione più difficile è stata il rinnovo di Ibrahimovic, che era la nostra priorità. Le altre sono nate strada facendo, anche in maniera inaspettata . Brahim Diaz? Può variare su tutto il fronte offensivo, può giocare nelle tre posizoni là davanti, visto che abbiamo chiuso l’ultima stagione con il 4-2-3-1. Può fare la differenza. Ibra è stato molto importante nella seconda parte di stagione, i risultati li abbiamo visti tutti. Ma non è solo quello che fa in campo, ha aumentato la competitività dentro a Milanello, è un campione e sempre lo sarà. Ha 38 anni lo sa e lo sappiamo, ma non siamo tutti uguali”.

Maldini ha parlato anche di obiettivi stagionali.

“La Champions non è il nostro obiettivo dichiarato ma è il nostro obiettivo, abbiamo migliorato la rosa per provare a rientrare nelle prime quattro. Così facendo cambierebbero tante cose. La speranza è quella, non è l’obiettivo dichiarato ma vogliamo lottare per i primi quattro posti. La linea del club è chiara, non c’è un modello di squadra che abbia avuto successo solo con i giovani, gli inserimenti che abbiamo fatto sono stati fatti per permettere ai giovani di crescere. C’è un discorso economico anche da considerare, il monte ingaggi negli ultimi due anni si è abbassato molto. Se a tutto questo accompagneremo anche dei risultati importanti vorrebbe dire che avremmo fatto bene”.