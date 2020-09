L’Everton fa sei vittorie su sei: 4-1 al West Ham ed è nei quarti della Coppa di Lega

Non accadeva dal 1938-39. Unica nota stonata per Ancelotti l’infortunio di Allan (leggero problema agli adduttori). Altra tripletta di Calvert-Lewin. James ha incantato

Era dal 1938-39 che l’Everton non cominciava la stagione con sei vittorie di fila. In questa stagione tre in Premier e tre in Coppa di Lega. L’ultima questa sera: 4-1 al West Ham e accesso ai quarti di finale. Ancora una volta grande protagonista è stato Daniel Calvert-Lewin che è a quota 5 in campionato e stasera ha segnato una tripletta. L’altra rete è stata siglata da Richarlison con un tiro deviato. Serata sfortunata per i brasiliani. Sono usciti per infortunio sia Richarlison (scontro di gioco) sia Allan, oltre a Kenny. Nel post partita, Ancelotti ha detto che gli infortuni potrebbero rivelarsi per tutti e tre meno gravi del previsto: «Per Allan un leggero problema agli adduttori».

6 – Everton have won each of their opening six games of a campaign for the first time since 1938-39. Super. pic.twitter.com/ng9N1iXmVi — OptaJoe (@OptaJoe) September 30, 2020

Ancelotti stavolta ha fatto un turn over decisamente moderato. In avanti ha confermato il trio delle meraviglie con James Rodriguez libero di agire e di incantare. In mediana, riposo ad André Gomes e Doucouré e con Allan nel 4-3-3 hanno giocato Delph e Sigurdsson. Moise Kean non è stato portato nemmeno in panchina.

L’Everton ha giocato decisamente meglio il primo tempo. Ha chiuso 1-0 ma avrebbe potuto finire con un punteggio più largo. poi, a inizio ripresa, ha subito il pareggio. È riuscito a tornare in vantaggio con Richarlison. Poi, ha accusato per gli infortuni dei brasiliani, ha rischiato di subire il pari prima che Calvert-Lewin spazzasse via ogni dubbio. Era dal 1931 che un giocatore dell’Everton non segnava due triplette consecutive in casa. L’ultimo fu Dixie Dean lo storico cannoniere la cui statua campeggia all’ingresso dello stadio.

Dominic Calvert-Lewin is the first player to score hat-tricks in consecutive home games under Carlo Ancelotti since Cristiano Ronaldo in 2014. James Rodriguez played in all four matches. It is not a coincidence… #efc pic.twitter.com/ARnQYlbFSR — Toffee TV 🇧🇷🇨🇴🇫🇷 (@ToffeeTVEFC) September 30, 2020

James Rodriguez has created 15 chances in four appearances for Everton in all competitions – the most of any Premier League player so far this season — Patrick Boyland (@Paddy_Boyland) September 30, 2020