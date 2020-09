La Roma riesce a non battere la Juventus sul 2-1 e un uomo in più (finisce 2-2)

Dzeko spreca troppo e Ronaldo lo punisce. Doppietta di Veretout. Pirlo schiera CR7 morata Ramsey e Kulusevsky ma la Juve fatica. Espulso Rabiot

La Roma è riuscita a non vincere una partita che a un certo punto sembrava in cassaforte: 2-1 meritato sul campo e un uomo in più per l’espulsione di Rabiot. Eppure la squadra di Fonseca non ha sfruttato l’opportunità. Ha sbagliato con Dzeko due volte (una prima dell’espulsione e una dopo). E Ronaldo, che sembra sempre giocare una partita tutta sua, ha preso l’ascensore e di testa ha segnato il 2-2. La squadra di Fonseca ha giocato benissimo e avrebbe meritato di vincere.

Veretout: a questo punto il Napoli può mettersi l’anima in pace. Quando lo cederanno i Friedkin dopo la doppietta di stasera? Una rete su rigore e una in contropiede su sciagurato posizionamento della Juventus.

Dzeko: è l’uomo più atteso. Gioca una gran partita se non tenessimo conto delle occasioni sprecate. Ma è possibile per un centravanti? No, non è possibile. Diranno di lui che ha patito psicologicamente lo scontro con la promessa sposa.

Pirlo: Gioca con Morata, Ronaldo, Cuadrado, Ramsey e Kulusevski. Ma non trova la quadra, la Juve è sempre alla ricerca di geometrie che non trova. Anche per colpa di Ronaldo che però segna due gol e quindi ha ragione lui.

Morata: non i centravanti che cercava Pirlo. Almeno non stasera.

Ramsey: che giocatore.

Mkhitaryan: vedi Ramsey, un pizzico in meno.

La classique de CR7 : 4-5 secondes en suspension, tête parfaite et doublé pour lui. Pfiou… #RomaJuve pic.twitter.com/mSZVWd7c1O — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 27, 2020

Ronaldo: indispettisce, sembra che se ne freghi di tutto e di tutti tranne che di sé. Però procura il rigore, lo realizza, e poi segna di testa quando la Juve è un uomo in meno: da solo in area contro tutti.

Pedro: guida la rivolta dei vecchietti. Sono più forti dei giovani.

Rabiot: si fa buttare fuori per doppia ammonizione e non lo vedremo in campo contro il Napoli.