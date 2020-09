La Profezia di Liverani: “Non firmo per un pareggio!”

50 Minuti di Subbuteo. Meret deve giocare, sempre! Quando è entrato Victor è ripartita la gioia nelle gambe e negli occhi dei compagni

50 Minuti di Subbuteo, fermi come solo un vecchio col cappello in una 127 al semaforo verde può stare…Un vernissage da mostra di scultura…

🙄Hysaj è come il PD, sta a sinistra e non sa il perché, il per come, e chissà quando.. avremo un piede su quella fascia…

Ho scritto di te quando di te si rideva. Ho scritto di te quando era meglio tacere. “Ma l’arte è cosa sacra e seria da salvar” Vai Chucky….

😍 Dal suo ingresso al goal è passato giusto il tempo del ripasso degli highlights del primo tempo… Insomma, è bastato farsi vedere dalle parti di Sepe…e la partita è cambiata! 4-2-3-1? 4-4-2? 4-4-1…Organizzatevi, facitece sape’ ma non fate più a meno di Oshimen!

Dries e Lorenzo, la vecchia guardia, l’umiltà di rientrare e difendere per sostenere le quattro punte. Kalidou dannatamente forte, Kalidou dannatamente importante…Kalidou, fortemente Kalidou che può restare e se resta…

😁 La giocata di Piotr, doppio passo e tunnel è dedicata a chi, nel calcio, trascura la bellezza. Ad esempio a Kukca che va di Karate

👉 Siamo scarsi, da settimo posto, siamo arronzati, siamo pochi, siamo incompleti. Siamo all’inizio, non era facile, non era scontato partire con una vittoria in trasferta

Sempre e Comunque

Forza Napoli ❣

Meret deve giocare, sempre!