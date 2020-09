Inter, ufficiale l’acquisto di Aleksandar Kolarov

I nerazzurri hanno comunicato l’acquisto dell’esterno della Roma, operazione da un milione e mezzo di euro

L’Inter ha comunicato di aver acquistato Aleksander Kolarov: il suo passaggio ai nerazzurri, dunque, è ufficiale. Di seguito la nota pubblicata sul sito del club.

Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma.

Per quanto riguarda le cifre: ai giallorossi, con cui il giocatore aveva un accordo fino al 2021, andranno un milione e 500mila euro di bonus. Per il giocatore, invece, un contratto di un anno con opzione per il secondo a 3,5 milioni di euro a stagione.