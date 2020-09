Intanto Suarez, per non saper né leggere né scrivere, è passato all’Atletico Madrid

Il Barça ha lasciato andar via il terzo capocannoniere nella storia del club a mezzanotte in punto. Luis Suárez ora, non sapendo coniugare bene i verbi in Italiano, gioca nell’Atletico Madrid.

L’Atlético pagherà sei milioni di euro, con un po’ di variabili non ancora specificate. In una breve e fredda dichiarazione il Barça lo ha “licenziato” il giocatore ringraziandolo per “l’impegno e la dedizione” e augurandogli buona fortuna per il futuro.

Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years!

👋 His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.

📺 Watch LIVE on Barça TV+ https://t.co/aPaPrC5WWA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020