In Giappone una donna giocherà in una squadra maschile

Si tratta di Yuki Nagasato, affermata calciatrice nipponica, che è stata ingaggiata da un club di dilettanti. Anche Gaucci provò una mossa simile nel 2003

Si chiama Yuki Nagasato, ha 33 anni ed è una calciatrice affermata: ha vinto un Mondiale nel 2011 e ha giocato in Germania e Inghilterra. Ora è negli Stati Uniti, ma tornerà in Giappone per giocare con i dilettanti dell’Hayabusa Eleven, un club maschile, stando a quanto riporta Repubblica.

Un trasferimento destinato a fare scalpore, ma non è l’unico dal momento che Ellen Fokkema, 19enne olandese giocherà in una squadra di uomini di quarta divisione nel suo paese.

Una cosa simile provò a farla anche Luciano Gaucci che nel 2003 tentò di portare la tedesca Birgit Prinz, all’epoca miglior calciatrice del mondo, al Perugia.