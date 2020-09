In Germania scoprono che i tifosi sono indisciplinati. Ma gli stadi riaprono lo stesso

L’esperimento in Coppa è andato così così, con i tifosi accalcati e addirittura un giocatore a fare risse sugli spalti. Ma il governo sta cedendo, e già alla prima giornata sono attese migliaia di persone in 4 stadi

La Germania riapre gli stadi. Con mille cautele, regole diverse a seconda dello stato federale, e parecchi dubbi. Ma riapre. Forse già alla prima giornata della Bundesliga, a Monaco, per il match tra Bayern Monaco e Schalke in programma venerdì. L’influente Primo Ministro bavarese Marcus Söder ha ceduto, e ha aperto uno spiraglio. Già oggi i capi delle cancellerie statali discuteranno una soluzione a livello nazionale, che dovrebbe arrivare prima della fine di ottobre.

La Frankfurter Allgemeine Zeitung riassume in un lungo articolo lo stato dell’arte di un dibattito che altrove si consuma con molti più strappi e resistenze. In Germania devono comunque fare i fronti con una evidenza – piuttosto ovvia, tra l’altro – le regole di distanziamento sociale, disciplina, ordine allo stadio sono difficili da far rispettare. I tifosi sono tifosi, anche lì. E fanno casino. Se poi, come il difensore dell’Amburgo che ha risalito gli spalti in mezzo a 10.000 persone per farsi giustizia da sé, ci si mettono anche i calciatori, allora è davvero dura.

Le prime partite di Coppa DFB, prova generale per il ritorno del pubblico allo stadio, sono andate così così. Mentre la partita tra l’Eintracht e Monaco 1860 si svolgeva ancora senza spettatori, domenica a Rostock, i tifosi di Chemnitz e Magdeburgo hanno visto la partita dal vivo. Le regole di condotta non sono state sempre applicate in modo coerente dai 7500 spettatori di Rostock, il che ha causato – scrive la Faz – rabbia e incomprensioni. Sebbene solo un terzo dei posti all’Ostseestadion fosse occupabile, i video e le immagini hanno evidenziato la mancanza di distanza tra gli spettatori e il mancato utilizzo delle mascherine. Il ministro dello sport del Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, ha detto:

“Le foto della partita di Coppa DFB a Rostock con tifosi spalla a spalla, senza distanza e senza maschera mi provocano un certo disagio”.

Diverse migliaia di tifosi sono attesi in quattro dei nove stadi dove ripartirà la stagione della Bundesliga. Le autorità locali di Lipsia (8.500 tifosi ammessi), Francoforte (6.500), Berlino (5.000) e Brema (8.500) hanno approvato i piani anti-contagio dei rispettivi club. L’apertura degli stadi non dovrebbe mettere a repentaglio l’apertura di scuole e asili, ha detto Söder alla “Bild”. Rimane cauto, ma si può provare. “Il numero di spettatori per stadio però deve essere ancora discusso”, ha detto il Primo Ministro bavarese. “Le condizioni generali dovrebbero essere le stesse ovunque”, ha detto il ministro dell’Interno della Bassa Sassonia Boris Pistorius. Una regolamentazione percentuale è “ragionevole”. Si tratta di “dare ai club una prospettiva – qualcosa su cui possano lavorare per riguadagnare economicamente”.