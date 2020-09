Perugia, il Rettore della Statale: «Dopo l’esame di Suarez, Paratici mi chiamò per ringraziarmi»

Il Corsera: è lui il personaggio pubblico di Perugia che ha messo in contatto la Juventus con l’Università per stranieri per l’esame di Suarez

Il Corriere della Sera, a firma Fiorenza Sarzanini, racconta per bene l’inchiesta di Perugia sull’esame di Suarez per avere la cittadinanza italiana. Si è capito chi è il personaggio pubblico di Perugia che è stato contattato dalla Juventus e ha messo in contatto il club con l’Università per Stranieri di Perugia. È il rettore della Statale di Perugia Maurizio Oliviero.

Fu lui a contattare il direttore generale dell’Ateneo di Perugia, Olivieri (con la i). Al Corriere racconta la sua versione.

«Mi chiamò una persona che fa parte dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test B1, io risposi che avrei interessato i colleghi dell’università per gli stranieri. Chiamai la collega Giuliana Grego Bolli e parlai pure con Simone Olivieri. Ad entrambi spiegai quali erano le richieste e girai i contatti. Poi non ho saputo più nulla. Qualche giorno dopo l’esame sostenuto da Suarez sono stato contatto da Paratici che voleva dirmi che l’entourage del giocatore era rimasto molto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta e voleva ringraziarmi. Una telefonata di cortesia».

Fu Olivieri (con la i) ad occuparsi di tutto, scrive il quotidiano. Non sapeva di essere intercettato. Tra lui e l’avvocato della Juventus, Maria Turco, ci furono tre telefonate e la promessa da parte del legale di portare altri stranieri a fare l’esame a Perugia.

Il quotidiano scrive:

“In realtà dalle telefonate emergono le sue richieste a Olivieri, compresa la di procedere con la massima urgenza tanto che per il calciatore viene organizzata una prova fasulla (con le domande concordate prima tra la tutor Stefania Spina e il professore che ha effettuato il test Lorenzo Rocca) e una sessione straordinaria fissata al 17 settembre anziché al 22 come per tutti gli altri”.