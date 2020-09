Il pubblico di Castel di Sangro saluta Koulibaly con un’ovazione

Al momento della sostituzione da parte di Gattuso, il difensore è stato accolto dal coro “Kalidou Kalidou”

Kalidou Koulibaly è stato sostituito da Gattuso durante Napoli-Teramo e dal pubblico presente al Patini di Castel di Sangro si è levata un’ovazione e cori per salutarlo. Il senegalese è rimasto in campo per 88 minuti, poi il tecnico lo ha richiamato in panchina. In quel momento i tifosi presenti lo hanno salutato con numerosi applausi e un urlo dagli spalti:

“Kalidou, Kalidou”.

Il difensore senegalese con un piede sul mercato, accostato al Manchester City, si è recato verso la panchina dove ad attenderlo ha trovato l’allenatore, che gli ha dato il cinque di rito.