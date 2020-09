Il Napoli guarda ai giovani sugli esterni: piace Wijndal dell’Az Alkmaar

Lo scrive il Corriere dello Sport: è un terzino sinistro classe 1999, uno dei giovani seguiti da Giuntoli come Mykolenko della Dinamo Kiev

Il Napoli ha bisogno di un esterno sinistro di difesa e in tal senso i nomi presenti sulla lista di Cristiano Giuntoli sono quelli di giovani talenti. Il Corriere dello Sport infatti riporta che oltre a Mykolenko, 21enne della Dinamo Kiev, è monitorato anche Owen Wijndal dell’Az Alkmaar (classe 1999).

Per entrambi, tuttavia, ogni discorso più concreto potrebbe essere rinviato al prossimo anno, vista la giovane età e le richieste elevate dei club di appartenenza che in questo momento non incontrano le possibilità di spesa del Napoli.