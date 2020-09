Il Giornale: Suarez non può aver organizzato tutto da solo, la Procura indaga su questo

Chi è che ha organizzato l’esame di Suarez? Resta questo interrogativo ad aleggiare sul caso della prova tarocca sostenuta dall’uruguaiano il 17 settembre e su cui la Procura ha aperto un fascicolo. Il Giornale si pone l’interrogativo e va a guardare tra le pieghe del calciomercato per trovare una possibile spiegazione.

“Chi lo indirizza a Perugia per sostenere l’esame? Di sicuro, l’università umbra è tra quelle che la Juventus consiglia ai procuratori di Suárez. Sono loro, poi, a occuparsi dell’iscrizione e del pagamento della retta. Per consentire all’uruguaiano di sostenere l’esame il prima possibile, viene fissata addirittura una sessione straordinaria per giovedì scorso, il 17. Qualcosa, nel frattempo, però si rompe. Il 15 la Juve fa sapere informalmente alla stampa specializzata che Suárez non è più nei suoi piani: motivazione ufficiale, non ci sono i tempi tecnici, se anche passasse l’esame di lingua, perché il ministero rilasci il passaporto prima del 6 ottobre, data ultima per inserirlo nella lista per la Champions League. Suárez viene avvisato dai vertici bianconeri che per quest’anno non se ne fa niente. Ma il 17 si presenta ugualmente a Perugia a sostenere l’esame: diventare italiano, e quindi comunitario, gli serve comunque”.