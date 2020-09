Il Fatto: è stato un personaggio pubblico perugino a contattare l’Ateneo per l’esame di Suarez

Si tratta di una figura istituzionale legata all’Università. Non risulta indagato. E’ stato lui a spiegare al direttore della Facoltà di essere stato contattato da un dirigente della Juve che gli aveva annunciato di voler acquistare Suarez

Il Fatto Quotidiano scrive delle intercettazioni che riguardano l’avvocato della Juventus, Maria Turco. Avrebbe promesso all’Ateneo di Perugia di far sostenere l’esame per la cittadinanza italiana anche ad altri calciatori stranieri del club. Gli inquirenti non hanno considerato la conversazione come una forma di pressione, tanto che, scrive il quotidiano, l’avvocato non è indagata. Ma

“per l’università umbra, in forte crisi di iscrizioni e di bilancio, poteva essere un’opportunità, anche sotto il profilo dell’immagine, da non lasciarsi sfuggire”.

La Turco, infatti, è uno storico avvocato torinese.

“Da tempo gestisce molti casi che coinvolgono giocatori (e anche ex) della Juventus. Esperienza ventennale nel campo della giustizia sportiva, assiste la Signora nel processo “Last banner” dove sono imputati i principali capi ultrà bianconeri per una serie di estorsioni e la società è parte lesa”.

Non è però l’avvocato il primo contatto tra il direttore della Facoltà, Simone Olivieri e la Juve. Ma un perugino. Il quotidiano scrive:

“Il primo a parlare con Olivieri è un perugino, una figura istituzionale legata all’ateneo, che non risulta indagato. È questo personaggio pubblico, sul quale per ora c’è riserbo, che spiega a Olivieri di essere stato contattato da un dirigente della Juve, il quale gli ha annunciato che la società bianconera intende acquistare Suarez. Poi avviene il contatto con l’avvocato Turco. E quel dialogo, avvenuto prima dell’esame, che lascia presagire la possibilità di future iscrizioni “eccellenti”. Ma senza metterle in connessione con la futura promozione del calciatore”.