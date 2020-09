Il Corsport: il Napoli ha già speso 164 milioni, arriverà un mediano in prestito

Va ridotto il monte ingaggi che è superiore ai 100 milioni. «Al Napoli manca un Allan» e Giuntoli sta cercando sul mercato italiano ed estero

Il Corriere dello sport scrive chiaro e tondo che il Napoli adesso ha cominciato la fase due del mercato: deve vendere, sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi che è superiore ai 100 milioni. Ha già speso fin qui 164 milioni di euro.

Aggiunge che non necessariamente, in caso di partenze, verranno fatti acquisti. E fa l’esempio di Koulibaly che il sostituto ce l’ha in casa e si chiama Maksimovic.

Scrive che nel gioco gattusiano delle coppie, al Napoli manca un Allan. Anche in questo caso, però, non ci saranno acquisti. Giuntoli sta cercando un mediano incontrista,

qualcuno che sappia «essere» Allan e che vada ad integrarsi con Demme e Lobotka, con Elmas e con Fabian e con Zielinski: il mercato internazionale (ma anche quello italiano) consente di riflettere.