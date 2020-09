Il Corsport: con questo Osimhen, Gattuso deve insegnare al Napoli a essere diverso

Dopo l’uragano nigeriano, Gattuso ha scoperto che Fabian e Zielinski sanno fare anche coppia da centrali e a due; che a Demme si può rinunciare

Il Corriere dello sport, con Antonio Giordnao, analizza la situazione tattica del Napoli dopo la partita di Parma dove l’ingresso di Osimhen ha cambiato decisamente volto al match.

«Il miglior tecnico è quello che fa meno danni». E adesso che Osimhen gli si è presentato, con quella ciclonica esuberanza dei ventuno anni, qual è il meno rovinoso dei moduli?

Scrive che “Osimhen in meno di due minuti, complessivamente in appena mezz’ora, ha già messo in discussione da solo quelle convinzioni scolpite nell’erba”.

Gattuso ha scoperto che Fabian e Zielinski sanno fare anche coppia da centrali e a due; che a Demme si può rinunciare.

Ovviamente bisogna stare attenti agli equilibri.

E conclude scrivendo che

Gattuso è come qualsiasi allenatore nella esaltante solitudine che induce a riflettere, a scommettere su se stesso, a inventarsi un indirizzo che sappia di nuovo e però anche un po’ di antico: un avvincente compromesso, aspettando che il Napoli impari anche ad essere diverso da quello che pensava di essere.