Il Barcellona non convoca Suarez per l’amichevole col Tarragona

L’attaccante sempre più vicino alla Juventus. Si allena in disparte, ed è in conflitto col club per l’ultimo anno di contratto. Nemmeno Vidal convocato

Il rapporto tra il Barellona e Suarez è agli sgoccioli. Scrive Marca che il club “sta esercitando la massima pressione su Luis Suarez affinché lasci il club il prima possibile”.

E il nuovo allenatore Koeman lo ha escluso dai convocati per l’amichevole di oggi contro il Nástic di Tarragona. Del resto il tecnico olandese in una telefonata disse al pistolero che il rapporto era terminato.

Marca scrive che anche in allenamento Suarez fa una prima parte in gruppo, dopodiché Koeman lo separa dal resto della squadra. I primi giorni l’uruguaiano lavorava a parte con un fisioterapista, ultimamente lavora semplicemente in disparte.

La battaglia tra Suarez e il club è di natura contrattuale, vorrebbe il pagamento dell’ultimo anno. Lui ha già un accordo con la Juventus e se dovesse passare l’esame per il passaporto italiano, l’affare potrebbe essere concluso.

Tra i convocati non ci sono nemmeno Rafinha e Vidal. Messi sì.