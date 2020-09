Gazzetta: oggi vertice tra l’agente di Milik e la Roma, il polacco si sta convincendo 

Ieri c’è stato un primo approccio con la dirigenza giallorossa. Milik ha capito che è dura consegnarsi ad una stagione da separato in casa solo per fare un dispetto al Napoli

Milik si sta convincendo che la scelta della Roma può essere quella giusta, scrive la Gazzetta dello Sport. Ieri c’è stato un primo incontro tra il suo agente, David Piantak, e la Roma.

“Ma nel primo pomeriggio è sbarcato a Roma David Piantak, il suo agente: un tipo tosto, come lui. Il comitato d’accoglienza della Roma è stato adeguato alla situazione. Milik e il suo entourage hanno bisogno di coccole. E il primo contatto è stato soft, come si conviene. Così, con il passare delle ore, i segnali che arrivavano dalla famiglia Milik sono stati molto più concilianti . Soprattutto dopo il summit napoletano tra Piantak e il suo assistito”.

La Gazzetta parla di una telefonata di Paratici (“non confermata”) che avrebbe chiarito ancora una volta al polacco che non ci sono margini per una trattativa con la Juventus.

“Secondo una versione non confermata, una telefonata di Paratici avrebbe chiarito loro che la Juve ha rinunciato a duellare col Napoli e le sue super richieste. Vero o non vero, un fatto è certo: ieri Milik ha preso atto che è dura consegnarsi ad una stagione da separato in casa per fare un dispetto. Dunque matura l’idea di sedersi al tavolo per leggere l’offerta di Fienga e del suo team ed entrare nel merito della trattativa. Da qui, l’appuntamento per un vertice oggi a Roma. Un faccia a faccia decisivo perché sia il club di Friedkin che la Juve hanno fretta di chiudere”.