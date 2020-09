Gazzetta: Milik si è impuntato e non vuole cedere a De Laurentiis

La Roma vuole un contratto che preveda l’ipotesi ritorno della pandemia, con un riscatto posticipato e l’ipotesi del prestito biennale

La Gazzetta dello Sport affronta il tema della trattativa tra Napoli e Milik per il passaggio del polacco alla Roma. Arek non vuole cedere sulle pendenze da sistemare con il club partenopeo, mentre ci sono da risolvere anche parti dell’accordo tra i due club.

“Il discorso legato alle pendenze fra il Napoli e Milik, al momento, non si risolve perché il polacco ha deciso di non voler cedere. Ma anche con i giallorossi c’è qualcosa da mettere a posto”.

Lo ha detto anche il ds azzurro Giuntoli, ieri, nel prepartita di Parma-Napoli: la trattativa con la Roma non è ancora andata a buon fine. La Gazzetta spiega cosa manca.

“Se la base dovrebbe essere quella di 3 milioni per il prestito, 15 milioni per il riscatto obbligatorio e 7 milioni di bonus, i giallorossi hanno riformulato parti dell’offerta, con una più che congrua valutazione dei due baby nella trattativa (Meloni e Modugno). Non basta, C’è poi c’è da mettere a posto la questione Covid. Di che si tratta? Se malauguratamente la pandemia travolgesse anche questa stagione e si sforasse oltre il 30 giugno, la Roma vorrebbe che il riscatto fosse posticipato, e perciò è stata valutata l’ipotesi del prestito biennale“.

Ieri la Roma ha diffuso un comunicato in cui smentisce le illazioni sullo stato di salute di Milik, in particolare delle sue ginocchia. La visita medica a cui è stato sottoposto il polacco ha dato esito positivo, ma il club giallorosso non è tranquillo, anche in virtù del fatto che si preparerebbe ad allestire un’operazione da 70 milioni complessivi.

“Morale: quanto meno, delle diverse modalità di pagamento sarebbero gradite, uno sconto ancor di più”.