Gazzetta: c’è l’accordo tra Napoli e Roma per Milik, 20 milioni più 5 di bonus

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Roma e Napoli hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Milik in giallorosso. La trattativa ha subito un’accelerata nelle ultime ore, tanto che sarebbe in corso un colloquio tra la dirigenza della Roma e il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, a sua volta in collegamento con il presidente De Laurentiis. L’accordo è stato raggiunto per 20 milioni di base fissa più 5 di bonus. L’ufficialità nelle prossime ore.

Questo è quanto scrive la rosea: