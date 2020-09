Gazzetta: “Allan è l’uomo di fiducia di Ancelotti e si vede”

Dopo la vittoria in casa del Tottenham: “James Rodriguez ha incantato i commentatori di sua maestà. L’Everton non batteva gli Spurs dal 2012”

Carlo Ancelotti e l’Everton sono i grandi protagonisti dei giornali inglesi all’indomani della vittoria per 1-0 sul campo del Tottenham. Ovviamente ne scrivono anche in Italia. La Gazzetta dedica un ampio articolo al successo. Scrive che l’Everton

non superava il Tottenham dal 2012 e Mourinho non aveva mai perso in Inghilterra nella giornata inaugurale del campionato: nel giro di 95 minuti Carlo Ancelotti ha dato una bella picconata alla storia del calcio d’Oltremanica.