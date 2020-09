Ancelotti: «James non è veloce? Se cercavo velocità, avrei ingaggiato Usain Bolt»

Le dichiarazioni dopo la vittoria in casa del Tottenham. «La differenza col centrocampo dello scorso anno? Nel calcio servono anche i calciatori per giocare senza palla»

Al termine della partita vinta 1-0 dall’Everton sul campo del Tottenham, Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sports.

Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione? A centrocampo abbiamo un buon mix, qualità di Gomes e James , abbiamo Allan molto bene nella posizione, Doucouré c he lavora box to box. Lo scorso anno avevamo giocatori di qualità ma a calcio si gioca anche senza palla.

« I calciatori che sanno giocare a calcio, non hanno bisogno di molto tempo per adattarsi . Devono solo mostrare le loro qualità e tutti i tre li hanno fatti.

A una domanda della Bbc su James, se il tecnico fosse preoccupato per le prestazioni fisiche del colombiano in Premier, Ancelotti ha risposto così:

“James non è il calciatore più veloce del mondo ma ha moltissima qualità. Lo utilizzeremo affinché mostri la sua grande tecnica. Non è un attaccante ma può arretrare per ricevere il pallone, è molto pericoloso. Non mi preoccupano il suo ritmo e la velocità. Se fosse stato un problema, avrei ingaggiato Usain Bolt e non James” .

🗣Carlo Ancelotti: “The performance was brilliant! The new players brought energy and quality and the others showed great support!”

The Don is happy with the performance today!! 🔥🇮🇹💙 pic.twitter.com/FRVYbxy03B

— TheMightyBlues (@MightyBluesYT) September 13, 2020