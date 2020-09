Gattuso: «Dobbiamo diventare squadra, dobbiamo imparare a soffrire»

«Sappiamo che cosa siamo, che squadra ho in mano, dobbiamo migliorare gli ultimi sette minuti. Dobbiamo migliorare i dettagli»

Nel post-partita, Gattuso ha rilasciato anche queste dichiarazioni

«Sappiamo che cosa siamo, che squadra ho in mano, dobbiamo migliorare gli ultimi sette minuti. Dobbiamo migliorare i dettagli, le seconde palle, giocare sempre per non prendere gol. Sempre concentrati, dobbiamo diventare squadra, saper soffrire. Qua dobbiamo migliorare.

«Te ne fai una ragione del mercato sempre aperto. Il calcio è cambiato col covid, circolano pochi soldi. Bisogna rispettare le esigenze dei club, fare di necessità virtù, con sponsor che non pagano al 100% e ci dobbiamo ridimensionare un po’».