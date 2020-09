De Laurentiis attacca ancora la Uefa: «Campionato falsato, dovremmo dire tutti “Ci fermiamo”»

Durante la consueta visita del Cardinale Sepe al ritiro del Napoli a Castel di Sangro è andato in scena un simpatico siparietto tra Aurelio De Laurentiis ed il Cardinale che ha posto qualche domanda al presidente sul progetto del Napoli

«Con Gattuso siamo ad un ottimo punto, peccato che il Covid ci abbia messo lo zampino. Questa incertezza, anche politica, sta limitando le possibilità di crescita del nostro campionato. Siamo tutti sospesi in un immaginario collettivo di cui non si conosce il finale. Così è molto difficile avvicinarsi ad un mercato ed un campionato che continua ad essere falsato, non per nostra volontà. Forse anche per nostra volontà, perché forse la Lega con le altre leghe dovrebbe dire ai signori del Governo, di tutti i governi europei, ed alla Uefa “Noi ci fermiamo. A noi non sta bene essere comandati da voi che non ci capite nulla, dovreste essere solo il nostro segretariato. State spremendo il calcio ed i tifosi senza fine, stabilendo calendari sbagliati e favorendo le nazionali”»