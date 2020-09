Corriere: Suarez, i vertici e i docenti di Perugia su Paratici «è più importante di Mattarella!»

Spuntano altre conversazioni relative all’esame dell’uruguaiano. «Ci stanno chiedendo di fare in fretta». E il rettore della statale, mediatore tra la Juve e l’Ateneo: «Dobbiamo aiutare il nostro centravanti».

Il Corriere della Sera scrive del coinvolgimento del nome di Paratici nei colloqui tra dirigenti e docenti dell’Università di Perugia per il caso dell’esame falso sostenuto da Suarez per avere la cittadinanza italiana. Quando è iniziato a circolare il nome del dirigente bianconero, tra gli intercettati si è scatenata una sorta di entusiasmo.

“Uno degli intercettati s’è lanciato in un entusiastico «è più importante di Mattarella!»”.

La voce di Paratici non è registrata, dunque non c’è nessuna prova che abbia fatto pressioni sulla prova dell’uruguaiano. Il Corriere però riporta altre frasi intercettate, come

«Ci stanno chiedendo di fare in fretta»

C’è anche la telefonata del rettore dell’università statale, Maurizio Oliviero (non indagato) con il direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, Simone Olivieri (inquisito per corruzione, falso e violazione di segreto. Oliviero dice:

«Tu sai che io ho buoni rapporti con la dirigenza della Juventus. Dobbiamo aiutare il nostro centravanti».

È Oliviro, scrive il quotidiano,

“il contatto che mette in moto la macchina che, nella ricostruzione dell’accusa, ha portato lo stesso Olivieri e la rettrice Giuliana Greco Bolli a «fornire le necessarie direttive» per attestare che il calciatore uruguaiano parlasse bene l’italiano, nonostante la professoressa che gli ha fatto un corso accelerato abbia ammesso: «Non spiccica ’na parola»”.

La più entusiasta del fatto di avere come studente l’uruguaiano è la docente Stefania Spina, che in un’intercettazione dice:

«Con lui vinciamo la Champions League».