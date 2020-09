CM.it: oggi la Roma contatterà Milik, in arrivo in Italia anche l’agente del polacco

Il club giallorosso spiegherà all’attaccante la sua centralità nel progetto della Roma. Le diplomazie sono al lavoro per sbloccare la trattativa

Secondo quanto scrive Calciomercato.it, l’agente di Arek Milik oggi sarà in Italia e ci sarà un contatto da parte della Roma per esporre all’attaccante polacco il progetto che lo vedrebbe protagonista con un passaggio in giallorosso.

Il portale scrive che oggi Milik riceverà alcune telefonate.

“Oltre alla Juventus, che gli ribadirà il suo ‘no’ dopo il corteggiamento di qualche mese fa, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarà anche la Roma a farsi viva per esporgli il progetto tecnico che lo vedrebbe al centro del suo attacco“.

E aggiunge:

“Per dare un’ulteriore accelerata, nelle prossime ore arriverà in Italia anche David Pantak, che si confronterà con i vari intermediari dell’affare. Proprio gli equilibri e gli interessi contingenti rispetto alle commissioni che scaturirebbero da una scelta o dall’altra stanno, inevitabilmente, rallentando le operazioni. Ma le diplomazie sono al lavoro per sbloccare l’impasse…”.