Berlinguer: «Un fraintendimento su De Laurentiis e il coronavirus». Fermerà la querela del Napoli? (VIDEO)

Ieri sera a fine trasmissione: «forse si è capito male, abbiamo lasciato intendere che fosse consapevole di essere positivo al coronavirus. Ce ne scusiamo»

Ieri sera, praticamente a mezzanotte, al termine della puntata di CartaBianca su Raitre, Bianca Berlinguer è tornata sulle accuse mosse a De Laurentiis nella puntata precedente. De Laurentiis era stato accusato e sbeffeggiato da lei e Mauro Corona, considerato come un untore consapevole all’assemblea di Lega Serie A, lei aveva detto che si era presentato in Lega con la febbre alta, adducendo invece l’alibi delle ostriche. Il tema era tornato due volte nel corso della puntata. Parole che avevano provocato la rabbia del Napoli che si è messo al lavoro con i legali per muovere una eventuale querela nei confronti della trasmissione e della Rai.

Ieri sera, la conduttrice Berlinguer è tornata sul tema parlando di fraintendimento, con le scuse. Al momento dal Napoli non ci sono commenti. Il club potrebbe anche ritenere insoddisfacenti le parole di Bianca Berlinguer e procedere ugualmente in tribunale. La giornalista si è scusata ma ha parlato di fraintendimento, è stata considerata una rettifica blanda.

Queste le parole della giornalista

La scorsa settimana con Mauro Corona abbiamo parlato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e forse si è capito male, abbiamo lasciato intendere che fosse consapevole di essere positivo al coronavirus quando si era presentato all’assemblea della Lega di Serie A a Milano il 9 settembre. Così non è. Naturalmente se c’è stato questo fraintendimento, ce ne scusiamo e gli auguriamo naturalmente una pronta guarigione se ancora è malato.