Alvino: Napoli-Genoa si giocherà regolarmente

Napoli-Genoa sarà disputata come da programma, nonostante il violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio sulla città. Lo assicura su Twitter Carlo Alvino. Non ci sono problemi per la tenuta del terreno di gioco. Tutto regolare.

#NapoliGenoa nonostante la pioggia la partita si giocherà regolarmente. Il terreno di gioco non presenta problemi di tenuta. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 27, 2020