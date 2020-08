Tennis, riunione segreta dei top 20: agli Us Open solo senza quarantena al ritorno in Europa

Vogliono assicurazioni sul loro rientro in Europa. La quarantena non consentirebbe loro di partecipare ai tornei europei su terra battuta

Tennis, no alla quarantena dopo gli Us Open. La notizia è di Marca. I primi venti tennisti del mondo hanno tenuto una riunione segreta su Zoom al fine di porre le condizioni per giocare a Cincinnati e agli Us Open. I tennisti vogliono garanzie di non dover essere sottoposti a regime di quarantena al ritorno dagli Stati Uniti. Il regime di quarantena impedirebbe loro di partecipare ai tornei europei su terra battuta.

Nadal ha già detto che non parteciperà agli Us Open.

I tennisti – scrive Marca – non hanno gradito il nuovo punto del protocollo che prevede l’eliminazione se qualcuno del suo staff dovesse risultare positivo al coronavirus.