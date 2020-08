Tare: “Grande rispetto per il David Silva giocatore, ma non per l’uomo”

Il direttore sportivo della Lazio ha rilasciato una breve dichiarazione ai canali ufficiali del club dopo il trasferimento dello spagnolo alla Real Sociedad

Un messaggio secco, quello che Igli Tare ha lanciato a David Silva. Il direttore sportivo della Lazio ha voluto esprimere il proprio disappunto per il trasferimento del giocatore spagnolo alla Real Sociedad, dopo che era stato vicinissimo al passaggio in biancoceleste.

Un ripensamento, probabilmente, ha provocato il dietrofront di Silva, che per motivi familiari ha scelto di rimanere in Spagna. Mossa però che non è piaciuta a Tare, che ha rilasciato la seguente dichiarazione al sito ufficiale del club.

Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo.