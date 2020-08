La Real Sociedad annuncia David Silva, Lazio furiosa

David Silva va alla Real Sociedad, la Lazio rimane fregata ed è furiosa. Il club basco ha annunciato l’arrivo dell’ex Manchester City. Il club di Lotito era convinto di aver trovato un accordo triennale col giocatore spagnolo e pensava di aver fissato le visite mediche a Roma. Invece è finita diversamente.

Fabrizio Romano che il club spagnolo ha contattato segretamente il fantasista.

Real Sociedad hijacked David Silva deal! Lazio had a total agreement on a three three years contract and medicals scheduled in Rome. Real Sociedad contacted him secretly. Lazio are furious. Done deal. 😳🔵 #transfers

