Schira: l’Arsenal va su Gabriel, offerti 28 milioni (Napoli fermo a 25)

L’esperto di mercato Nicolò Schira rilancia la notizia che anche l’Arsenal è sul difensore centrale del Lille Gabriel. I Gunners avrebbero offerto 25 milioni più 3 di bonus. Un’offerta superiore a quella del Napoli che è fermo a 22 più 3 di bonus. Inoltre il club di De Laurentiis non vuole aprire la finestra gli acquisti prima di quella delle cessioni e il Napoli ha in partenza Kalidou Koulibaly: il presidente, però, si ostina a chiedere 90 milioni che sono una cifra oggi decisamente fuori mercato per il centrale che ha vissuto una stagione a dir poco infelice. Sul mercato c’è anche Maksimovic che non intende rinnovare col Napoli.

#Arsenal are in talks for #GabrielMagalhaes: #Lille have an agreement with #Napoli (they are interested in him, if #Koulibaly leaves), but the bid of #Gunners (€25M + €3M as add-ons) is higher than Napoli (€22M + 3). #transfers #AFC #LOSC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 16, 2020