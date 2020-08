Repubblica: la Juve accelera per Dzeko. Oggi Fienga chiederà a Paratici di liberare Milik per la Roma

Con il polacco disponibile sarebbe portato a termine il complesso intreccio di mercato che porterebbe Dzeko alla Juve e Under e Riccardi al Napoli. Operazione da concludersi entro il 31 agosto

Sono ore importanti per gli scambi di mercato sull’asse Roma-Juventus-Napoli. Un intreccio che porterebbe il centravanti giallorosso Dzeko alla Juventus e Milik alla Roma in cambio di Under e Riccardi al Napoli. Ma tutto questo solo se la Juve libererà il polacco azzurro dal patto stretto già da mesi. Repubblica scrive che è proprio questo che oggi il diesse della Roma, Fienga, chiederà a Paratici: liberare Milik per dare modo di completare la complessa operazione.

“Stretta finale per il passaggio di Dzeko alla Juventus. Il via a un giro di attaccanti destinato a cambiare la fisionomia anche di Napoli e Roma: il bosniaco in bianconero, Milik in giallorosso, Ünder e il baby Riccardi alla corte di Gattuso. Paratici ha accelerato sul capitano della Roma: i 7,5 milioni di ingaggio di Higuain, che resta comunque ancora da piazzare sul mercato, saranno investiti per assicurare una nuova spalla a Dybala e Ronaldo“.

Ieri la trattativa per portare Dzeko alla Juve è andata avanti.

“Ieri è stata una giornata intensa sull’asse Roma-Torino: a Trigoria, nel primo giorno di raduno dei giallorossi, la dirigenza capitolina incontrava Dzeko mentre a Torino il suo procuratore Martina discuteva con Paratici trovando l’accordo totale. Oggi il Ceo della Roma Fienga incontrerà il ds della Juventus chiedendo ufficialmente un passo indietro su Milik“.

Affinché l’operazione funzioni davvero, deve essere conclusa entro il 31 agosto, scrive il quotidiano.

“Un aspetto chiave per la buona riuscita della trattativa: entro il 31 agosto la nuova proprietà giallorossa deve concludere lo scambio con il Napoli che porterà Milik in giallorosso (4,5 milioni all’anno, 3 in meno di Dzeko) e Ünder e il giovane Riccardi in azzurro, garantendo una plusvalenza che farà respirare il bilancio capitolino“.