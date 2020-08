Reja: “Pirlo alla Juventus è una scelta intelligente, è un tipo freddo”

Edy Reja, attuale commissario tecnico dell’Albania ed ex allenatore del Napoli, ha commentato la scelta della Juventus di affidare la squadra ad Andrea Pirlo e la presenza nel suo staff di Igor Tudor, in un’intervista rilasciata a Tuttosport.

Igor dice che ha iniziato grazie a me, ma non è vero. Da giocatore ha lavorato con grandi tecnici. Tudor, quando era nel mio staff, si occupava soprattutto della difesa. Ma poi ha fatto esperienze importanti da primo allenatore con Galatasaray e Udinese. Pirlo? Scelta intelligente, ho allenato Andrea giovanissimo a Brescia insieme a Baronio. Pirlo non manca di visione e personalità, con Tudor avrà un supporto importante per la difesa. Parte con un vantaggio: è sempre stato un freddo.