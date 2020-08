Reja a France Football elogia De Laurentiis: «Il suo fiuto per gli allenatori non lo tradisce mai»

L’ex tecnico azzurro: «La sua forza è la passione razionale. Napoli non è una città semplice, è molto criticato ma segue la sua strada»

Nell’articolo con cui France Football celebra Gattuso, Reja parla di Aurelio De Laurentiis.

L’ex allenatore del Napoli, oggi ct dell’Albania, si sofferma sul suo ex presidente, sulla sua capacità di scegliere gli uomini. «Può vantarsene, ha ancora una volta onorato il suo fiuto che non lo tradisce mai nella scelta degli allenatori. Viene dal cinema, conosce gli uomini, ti invita, ti inquadra e poi decide se sei il suo uomo o no. Non ama gli ipocriti, preferisce che lo si mandi a quel paese piuttosto che parlare di lui alle spalle. La sua forza è la sua passione razionale. Non si lascia trasportare dall’entusiasmo. Napoli non è una città semplice, è molto criticato ma segue la sua strada». France Football ricorda le frasi con cui De Laurentiis ha elogiato Gattuso: «Con lui si può parlare di tutto, e non è facile trovare persone così nel mondo del calcio».