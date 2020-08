Quindi a Barcellona il Napoli giocherà con Lobotka?

Contro la Lazio Gattuso sembra schierare la formazione scelta per la Champions. E ci saranno Manolas e lo slovacco. Demme verso la panchina

La lettura della formazione scelta da Gattuso contro la Lazio – in campo tra meno di un’ora – lascia pensare che sarà quella che l’allenatore calabrese ha in mente per il ritorno degli ottavi di Champions in programma sabato prossimo a Barcellona.

Due erano fondamentalmente i dubbi: il difensore centrale al fianco di Koulibaly e il centrale di centrocampo. Stasera giocheranno Manolas e Lobotka. La seconda scelta lascia pensare che Gattuso ha optato per lo slovacco anche contro il Barcellona. Una scelta che vuol dire soprattutto una cosa: il Napoli vorrà andare a giocarsela al Camp Nou. Con un centrocampo di palleggiatori. Demme è da sempre, da sempre nel periodo gattusiano ovviamente, l’uomo davanti alla difesa, il frangiflutti. Ha giocato titolare contro Milan e Inter e anche contro la Lazio stasera.

A questo punto, è Lobotka il calciatore favorito nella corsa a una maglia da titolare al Camp Nou. Demme potrebbe accomodarsi in panchina.