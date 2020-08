Napoli-Lazio, formazioni / Gattuso sceglie Manolas centrale

L’undici in campo per il match di stasera al San Paolo. In attacco tridente classico con Callejon, Mertens e Insigne

Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto da Rino Gattuso per fronteggiare la Lazio al San Paolo. L’appuntamento è alle 20.45.

In porta ci sarà David Ospina (Meret out per problema intestinale). Davanti a lui i centrali del reparto difensivo saranno Koulibaly e Manolas, che ha vinto il ballottaggio con l’altro difensore reduce dall’infortunio, Maksimovic. Ai lati agiranno Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana il ruolo di regista è affidato a Lobotka, accanto al quale lavoreranno Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco, Gattuso si affida ad un tridente ultra consolidato, quello formato da Callejon, Mertens e Insigne.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.