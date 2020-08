Quanto mancherà la Champions alle casse del Napoli: 65 milioni svaniti nel nulla

Per l’intera Serie A vale la bellezza di 250 milioni di euro, il 170% in più di dieci anni fa. La Juve quest’anno ha incassato 86,8 milioni

La Champions League, anche con risultati non proprio eccezionali, vale per la Serie A la bellezza di 250 milioni di euro. E’ la cifra stimata da Calcio e Finanza che somma i ricavi Uefa per i club italiani impegnati nella complicata edizione di quest’anno. E’ un numero che dà il senso di quanto sia ormai fondamentale la qualificazione alla competizione continentale per le finanze di un club. Ogni anno cresce sempre di più, quest’anno l’aumento è stato solo del 2%, ma in dieci anni parliamo di un +170% che ha letteralmente salvato l’economia delle big della Serie A.

Il dato specifico squadra per squadra poi formalizza un rammarico: quanto mancherà la Champions al Napoli, che quest’anno ha guadagnato 65,8 milioni di euro dal percorso interrottosi a Barcellona. Un ammanco – parzialmente mitigato dalla partecipazione alla prossima Europa League – che risulterebbe estremamente penalizzante per qualsiasi società, magari un po’ meno per il Napoli, grazie ad una situazione finanziaria solidissima.

Il club di De Laurentiis ha ricavato 14 milioni dal market pool, 15,25 milioni come bonus partecipazione, altri 15,5 grazie al ranking storico, più 10,8 milioni per i risultati, uno scatto di altri 9,5 milioni come bonus per il raggiungimento degli ottavi di finale, e 800mila euro come bonus redistribuito.

La Juventus ha guadagnato 86,8 milioni, una ventina di milioni in più imputabili soprattutto al ranking storico; l’Atalanta 57,7 milioni e l’Inter 46 milioni.