Serie A piena di debiti, il Napoli è un alieno: è in attivo di 105 milioni

La Juventus resta la società più indebitata della Serie A: ha debiti per 463,3 milioni di euro. La Serie A sfonda il muro dei 4 miliardi

La Serie A è sempre più piena di debiti. E “la situazione finanziaria, in termini aggregati, continua a peggiorare”, si legge nel Report Calcio 2020, che fotografa i conti della stagione 2018-2019. Secondo le rilevazioni degli esperti di PwC, Centro studi della Figc e Arel riportate da Calcio e Finanza, “l’indebitamento complessivo dei club di Serie A ha sfondato il muro dei 4 miliardi di euro, in crescita dell’11% rispetto alla stagione 2017-2018″.

Ma “allo stesso tempo cresce in misura significativa il valore aggregato del patrimonio netto delle società (+28,5%), raggiungendo la soglia dei 551 milioni di euro”. Soprattutto perché “nel 2018-2019 i proprietari dei club professionistici italiani hanno operato interventi di ricapitalizzazione pari in totale a 485,5 milioni di euro”.

In questo contesto di generale indebitamento complessivo fa specie il dato in totale controtendenza del Napoli, una specie di alieno. Un’analisi dell’ufficio studi di Calcio e Finanza che prende in considerazione solo i debiti finanziari, al netto dei debiti verso soci e parti correlate, e la liquidità in cassa, la posizione finanziaria del club di De Laurentiis lo pone all’ultimo posto nella classifica dell’indebitamento.

Il saldo tra debiti finanziari e liquidità alla data di chiusura del bilancio del Napoli registra un attivo di 105 milioni. La Juventus, la società più indebitata della Serie A, per capirci, ha debiti per 463,3 milioni di euro. Seguono Inter, Roma, Milan, Lazio ecc… Le uniche libere da debiti, oltre al Napoli, sono Torino e Cagliari, ma di pochissimo.

Nel caso della Juventus, scrive ancora Calcio e Finanza, “avendo a disposizione la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 della Juventus, pubblicata dopo l’esecuzione dell’aumento di capitale da 300 milioni di euro, siamo in grado di fornire un dato più aggiornato sul club bianconero: Al 31 dicembre 2019 l’indebitamento finanziario lordo della Juventus era di 463,4 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 473 milioni del 30 giugno 2019. Grazie alle risorse raccolte con l’aumento di capitale la liquidità al 31 dicembre 2019 era invece di 136,9 milioni (9,7 milioni al 30 giugno 2019). La posizione finanziaria netta della Juventus al 31 dicembre 2019 è pertanto pari a -327 milioni, in miglioramento rispetto ai -463 milioni del 30 giugno 2019. Sempre grazie all’aumento di capitale il patrimonio netto della Juventus è passato dai 32,2 milioni del 30 giugno 2019 ai 275,6 milioni del 31 dicembre 2019 (dato che incorpora anche il risultato netto negativo registrato nel primo semestre 2019/2020)”.