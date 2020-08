Pedullà: Leandrinho lascia il Napoli, va al Red Bull Bragantino

L’attaccante aveva già raggiunto il club brasiliano nel febbraio di quest’anno, in prestito. Ora c’è l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo

“Leandrinho torna in Brasile. L’attaccante brasiliano classe 1998 lascia Napoli a titolo definitivo. Zero presenze con la prima squadra, ventuno con la Primavera azzurra, per lui si tratta di un ritorno al Red Bull Bragantino, neonata società brasiliana sotto la franchigia della multinazionale Red Bull. Leandrinho aveva già raggiunto il club brasiliano nel febbraio di quest’anno, ma in prestito, sempre dal Napoli. Ora c’è l’accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo”.